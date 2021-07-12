Son Dakika: 660. Düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu

Büyük bir heyecana sahne olan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç ile Ali Gürbüz karşı karşıya geldi. Ali Gürbüz, rakibi İsmail Koç'u yenerek başpehlivan oldu.

NORMAL SÜREDE GALİP GELEN OLMADI

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren İsmail Koç'un daha hareketli bir güreş sergilediği görüldü. İsmail Koç, rakibini adeta seri kasnak ve paça dalmalarıyla bunalttı. Tecrübeli başpehlivan Ali Gürbüz kontrollü hamleleriyle rakibinin oyunlarını boşa çıkardı. Karşılaşmanın 30. dakikasında her iki pehlivana da pasif güreştikleri için ihtar verildi. İhtar pehlivanların stillerini değiştirmedi, güreş normal sürede seyircinin istediği gibi kıran kırana geçmedi, zaman zaman da seyirci bu durumu ıslıklayarak gösterdi. Müsabakanın 40 dakikalık normal süresinde galip gelen olmayınca, puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Müsabakanın 48. dakikasında İsmail Koç'u bastırarak puan alan Ali Gürbüz 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı.

GELECEK YIL DA KAZANIRSA ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLACAK

Ali Gürbüz, bu sonuçla altın kemerde ikinci seriyi yakalamış oldu. Gelecek yıl da başpehlivan olduğu takdirde Ali Gürbüz altın kemerin ebedi sahibi olacak. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen organizasyonun son şampiyonu 2019'da Ali Gürbüz olmuştu. Gürbüz, toplamda 4 kez Kırkpınar'da başpehlivanlık yaşadı.