Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

20.01.2021 05:41

Son dakika gelişmesine göre 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük mezrasında ikamet eden ve ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş isimli bebek, ekiplerin 4 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi.

7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köycük mezrasında ikamet eden ve ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmızıtaş isimli bebek, ekiplerin 4 saatlik mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi.

Yüksekova ilçesinde günlerdir yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede köy ve yüksek kesim yolları tamamen kapandı. Yolların kapanması sonucu, Yüksekova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli köyüne bağlı Köycük mezrasında yaşayan Kırmızıtaş ailesin 7 aylık bebeğinde yüksek ateş çıkmasıyla ekipleri teyakkuza geçirdi. İhbar sonrası İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ve 112 sağlık ekipleri, 7 aylık Kırmızıtaş bebek için seferber oldular. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerin 7 aylık Kırmızıtaş bebeğe ulaşmak için yoğun tipiye rağmen yolu açarak 112 sağlık çalışanların mezraya ulaşmasını sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından 7 aylık bebeği, ana yola yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan evden kucaklarda taşıyarak ambulansa getirdiler. Kırmızıtaş bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Yüksekova Devlet Hastanesini kaldırıldı.

Anne Zehra Kırmızıtaş, "Yüksek ateşi vardı havale geçirecek diye çok korktuk. Allah ekiplerden çok razı olsun. Haber verilmesiyle tipiye rağmen köyümüze gelerek çocuğuma ulaştılar. Şimdi ilk müdahalesini yaptılar. Şimdi bebeğimi hastaneye götürüyorum" dedi.

Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı
Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı

Yüksekova, Hakkari, 112, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika | 7 aylık Abdurrahim bebek 4 saat çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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