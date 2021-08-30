7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

- 7 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servisin devrilmesi neticesinde 7 kişinin yaralandığı kazanın

güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 29 Ağustos pazar günü gece saat 01.20 sıralarında Körfez Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu yan yol ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada vardiyadan çıkan işçileri taşıyan İsmail P. idaresindeki 41 P 6039 plakalı servis minibüsü, D100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlediği sırada Barbaros Mahallesi mevkiindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hızla bariyerlere çarparak yan yatan servis hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 9 işçiden 7'si ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından aracın camları kırılarak yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde ilerleyen işçi servisinin bariyerlere çarptıktan sonra bir anda yol ortasına devrildiği görülüyor.