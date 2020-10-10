Son dakika! 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı

10.10.2020 00:26
Son dakika! 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan market sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7'sinin hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan market sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de yüzey temizleyicisi dezenfektan ve aroma katkılı hazırlanan sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan market sahibi Özgün U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgün U. "sağlık için tehlikeli madde bulundurmak" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer gözaltındaki şüphelilerden Ö.Ö. ile S.Ü, polis gözetiminde hastanede tedavisi sürüyor. Görme kaybı yaşayan Ertan Ç. ise taburcu edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Önder Ö.'nün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Son dakika! 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı

Kırıkkale, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 7 kişinin öldüğü sahte içki faciasında market sahibi tutuklandı - Son Dakika

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