- 7 milyon Euro yatırımla biyogaz tesisi kuruldu: Hayvan gübresinden elektrik üretiliyor

1.5 megawatt elektrik üretilen tesiste hedef, 5 megawatt

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı:

"Çevreyi kirleten bir üründen ekonomimize katkıda bulunuyoruz"

"Her hayvancılık yapan bölgeye böyle bir tesisi kazandırılması gerekiyor"

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 7 milyon Euro yatırımla kurulan biyogaz tesisinde hayvan gübresinden elektrik üretiliyor.

Çankırı'nın 20 bin nüfuslu Çerkeş ilçesinde hayvancılığın yaygın olmasından dolayı 7 milyon Euro yatırımla kurulan biyogaz tesisinde 1.5 megawatt elektrik üretiliyor. İlçedeki besihanelerden toplanan gübreler, biyogaz tesisinde elektriğe dönüştürülüyor. Yeni kurulan tesiste 5 megawatt elektrik üretilmesi hedefleniyor. Bölgenin en büyük biyogaz tesisine sahip olması da dikkat çekiyor.

İHA muhabirine konuşan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 1.5 megawattlık güce sahip ve bölgenin en büyük biyogaz tesisi olduğunu söyledi.

"Derelerin kirletilmesini engelledik"

Çerkeş ilçesinde faaliyete geçen biyogaz tesisi hakkında bilgiler aktaran Sopacı, şöyle konuştu:

"Bölgemizin en büyük hatta tek biyogaz tesisi Çerkeş'te faaliyete geçti. Yaklaşık 1.5 megawattlık güce sahip. Bu ilçemizin en büyük sorunu olan gübreyi değerlendirerek sera gazı üretimini engelliyor. Biyogazdan da elektrik üretiyoruz. Yani gübreden elektrik üretiyoruz. Çevreyi kirleten bir üründen ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bu biyogaz tesisinin kurulmasındaki en büyük amaçlardan birisi ilçemizdeki derelerin kirletilmesinin engellenmesi. Çevrenin kirletilmesinin engellenmesi ve ciddi bir hayvancılık potansiyeli sahip ilçemizde bu atıkları nasıl en güzel şekilde değerlendirebiliriz. Neticesinde biyogaz tesisi oluştu. İlçemiz Çankırı'nın ve bölgenin hayvancılık merkezi. Büyükbaş hayvancılık potansiyelinin büyük bir kısmı ilçemizde yapılıyor. İnsanların hayvancılık kültürü de gelişmiş ciddi sayıda artış durumda. Önemli olan burada bir kültürü oluşması. Hayvancılık bir meslek olarak sindirmiş ciddi sayıda Çerkeşli vatandaşlarımız var. Bunlar çok sayıda üretim yapıyorlar."

"Gübreler biyogaz tesisimizde elektriğe dönüşüyor"

Çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerini ifade eden Sopacı, "Dereleri kirletiyoruz. O dereleri kurtarmamız lazım. Ulusu deresinin ıslah projesi gerçekleştiriyor ihalesi yapıldı. Çevresinde besihaneler var, gübrelerini bu dereye atıyorlar. Hem bu derelere atığı engelliyoruz hem de vatandaşları mağdur etmeden Çerkeş'in amiral gemisi olan hayvancılığı devam ettirmiş oluyoruz. Bu üretilen gübreler biyogaz tesisimizde elektriğe dönüşüyor. Her hayvancılık yapan bölgeye böyle bir tesisi kazandırılması gerekiyor. Biz bunu başarıyla ilçemize ve bölgemize kazandırdık. Biz bundan gurur duyuyoruz. Sadece biyogaz tesisi bir sonuçtur. Hayvancılık bölgesi olan ilçemizde vatandaşlarımızın ekonomik durumunu ve çevre ekonomisini ayakta tutmak ve ciddi bir katma değer oluşturmak için bölgemizde en büyük kesim mezbahanesini faaliyete geçirdik. Hijyenik ortamda tam otomatik her şey robotlarla et aracına yüklenmesine kadar robotlarla yapılan bir tesisi vatandaşlarımızın, ülkemizin, hizmetine kazandırdık. Bunun yanında bölge hayvancılığının artık çekim merkezi ilçemiz burada ciddi modern bir hayvan pazarı kazandırdık. Havan pazarında da tüm Türkiye'ye rahatça insanların alışveriş yapabildiği bir ortam hazırladık. Ülkemizin neresi olursa olsun D-100 üzerinde batı doğunun kesiştiği bir noktada bir hayvan pazarı şuan faal ülkemizdeki tüm üreticilerimizi de bu hayvan pazarına alışverişe davet ediyoruz" diye konuştu.

"Biyogaz tesisinin şuan ki yatırım bedeli 7 milyon Euro"

İlçenin hayvan popülasyonundan da bahseden Sopacı, "İlçemizde sadece 45 bin civarında 'simental' ırkı hayvan popülasyonu var. Buradan hayvan ve buzağı satışları gerçekleştiriliyor. Besihanelere ve çiftliklere buradan buzağı gönderiyoruz. Burada üretilen gübreleri de değerlendirerek biyogaz tesisinde 1.5 megawattlık elektrik üretiyoruz ve bu üretim arttıkça da 5 megawata kadar büyütmeyi düşünüyoruz. Biyogaz tesisinin şuan ki yatırım bedeli 7 milyon Euro. İlçemiz Çankırı'nın batıya açılan kapısı. Şuan ilçemizde ciddi yatırımlar var. OSB ciddi anlamda gelişiyor ve hayvancılık eskiden beri yoğun olarak yapılıyordu. Türkiye'nin en büyük et entegre tesisi de Çerkeş'te üretim yapıyor. Hem merada hayvanları üretiyoruz hem de bu üretimden doğan etimizi sanayimizde işliyor ve ülkemize satıyoruz. Üretim üssü gibi oldu ilçemiz. Bunun yanında sadece hayvancılık değil OSB'yi de geliştiriyoruz. Oda çok büyüyor. Aynı zamanda kültür destinasyon merkezi yapıldı. Kültürel anlamda da ciddi yatırımlarımız var. Bu kültürel anlamda da yatırımlarımızda da turizm çalışmalarımız devam ediyor. Hem sanayi kuruluşlarımız büyüyecek çevre dostu sanayicilerimizi davet ediyoruz. Hem çevreyi kirletmeyen hayvancılık üretimi yapıyoruz. Hem de bu çevre kirlenmeden kültür destinasyon merkezi olan ilçemizde turizm odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bu üçü bir araya geldiğinde Çerkeş büyüyecek, çevre ilçeler büyüyecek ve bunun akabinde Çankırı'da büyümüş olacak. Çerkeş'in büyümesi demek Çankırı'nın büyümesi demek. Böyle bir ciddi katkımız olduğunu düşünüyorum. İlçemizin de en kısa zamanda ciddi bir göç alacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.