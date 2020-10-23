Son dakika... 7'nci kattan düşen Aleyna, hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay, İslampaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Oturdukları binanın 7'nci katındaki balkonunda dengesini kaybeden Aleyna Karaali, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Aleyna Karaali'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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