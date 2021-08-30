Son dakika... 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre BARIŞ Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

BARIŞ Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.



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