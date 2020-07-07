Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar
3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tabloları
SÜPER LİG18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe21.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
TRABZONSPORBordo mavililer, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
GALATASARAYSarı kırmızılılarda Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışması yapılacak.16.00 Takım Alanya'ya gidecek.17.15 Kafilenin kente varışı
BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.