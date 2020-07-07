Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

Gelen son dakika haberine göre 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tablolarıErsan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum"Hedefim dünyaya açılmak""Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım""Resim ile futbol aşkım bir karışım...

3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar

3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tabloları

Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Ersan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum

"Hedefim dünyaya açılmak"

"Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım"

"Resim ile futbol aşkım bir karışım oldu"

"Maldini benim için çok büyük bir sürprizdi"

" Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

"Yaptığım boya karışımıyla farklı bir şey ortaya çıkarttım"

"Çocuklara mesajım, dijital çağda kendilerini sanata da vermeleri"

SÜPER LİG

18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

TRABZONSPOR

Bordo mavililer, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılarda Aytemiz Alanyaspor maçının son çalışması yapılacak.

16.00 Takım Alanya'ya gidecek.

17.15 Kafilenin kente varışı

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.


Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
15:47
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
15:35
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
15:25
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15:11
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
15:11
Son Dakika: Jandarma son 15 günde Diyarbakır'da 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
14:58
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
14:43
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
14:33
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
14:21
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
13:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 15:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... 7 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]