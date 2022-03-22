Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması

22.03.2022 23:53
Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması

Son dakika haberi: EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkonet- 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonlarında;

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkonet- 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonlarında; uyuşturucu ve uyarıcı madde, uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ile silah ve mermiler ele geçirilirken, 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 'Narkonet- 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucular ele geçirildi.

'Narkonet- 7' operasyonu, internet üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirici nitelikte yayın yaptığı tespit edilen, 27 ildeki 72 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; 48 şüpheli gözaltına alınırken, 24 firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.29 ilde 96 adrese yönelik toplam 242 ekip, 685 personel ve 2 narkotik dedektör köpeği ile yapılan 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu ise özellikle hediyelik ürün satışı yapılan yerler ve 'tobacco shop' olarak bilinen tütün dükkanları başta olmak üzere gençlerin yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve merkezi yerlerdeki iş yerleri ve seyyar tezgahlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasına yarayan çeşitli malzemelerin (bong, pipe, grinder vs.) satıldığı yerlerde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam 39 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 sentetik ecza hapı, 6 gram metamfetamin, 357 bong, 657 grinder, 324 pipe, 1225 adet üzerinde kenevir figürü bulunan hediyelik eşya (çakmak, kolye, tabaka, tablo), kenevir figürü bulunan 47 tekstil ürünü (şapka, çorap, tişört), 8 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 bin 200 dolu makoron, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 15 fişek ele geçirildi.


Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması
Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması
Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması
Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması
YORUMLAR
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Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı Bir haftada 42 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 7' ve 'Kolaylaştırıcı Ürün Satışı' operasyonu açıklaması - Son Dakika


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