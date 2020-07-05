Son dakika! 7 yıl sonra 5'inci çocuğunu dünya getirdi - Son Dakika

Son dakika! 7 yıl sonra 5'inci çocuğunu dünya getirdi

Son dakika haberi: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması) yaptıran Bedriye Kaplan (40), 7 yıl aradan sonra gördüğü tedavi ile 5'inci çocuğunu dünya getirdi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması) yaptıran Bedriye Kaplan (40), 7 yıl aradan sonra gördüğü tedavi ile 5'inci çocuğunu dünya getirdi. Kızları olan aile büyük mutluluk yaşadı.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Mesut ve Bedriye Kaplan çiftinin 4'üncü çocukları 7 yıl önce dünyaya geldi. Bu doğumdan sonra çift tekrar çocuk sahibi olmak istemedi ve anne Bedriye Kaplan tüplerini bağlattı. Ancak 4'üncü çocukları 7 yaşına geldikten sonra tekrar çocuk sahibi olmak isteyen çift, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Cömert'in yaptığı tedavi ile 5'inci kez çocuk sahibi oldu.

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5'inci çocuğunu dünyaya getirdiği için çok mutlu olan Bedriye Kaplan, "Tekrar çocuk doğurmak istemediğim için tüp ligasyonu kapattım. Ondan sonra pişman oldum. Bugün sağlıklı bir kızım oldu. Çok güzel bir duygu özellikle doktorum Mehmet beyin sayesinde ve gayretleriyle yeniden anne olmanın heyecanını yaşadım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geri dönüşü oldukça zor bir gebelik olduğunu belirten Yüksekova Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Cömert, "Hastamız daha önce karar alarak tüpleri bağlamıştı. Geri dönüşü oldukça zor olan bir gebelik. Tüp bağlantılarını açtırmak için bize başvurdu. Biz de tüplerini açtık. Hastamız hamile kaldı. Sezaryenle doğumunu gerçekleştirdik. Hastamız dünyaya gelen bebekle mutluluğunu ve sevincini yaşadı. Hastamızın mutluluğu bizim mutluluğumuzudur. Tüp bağladıktan sonra hamile kalmak çok nadirdir. Ancak hastamızın moral ve motivasyonu sonucunda gebe kalarak çocuk sahibi oldu" diye konuştu.


Yüksekova, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:31 Kaynak: DHA

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