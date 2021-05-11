Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika

Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

11.05.2021 09:15
Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak, System.String[]

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kamu işçilerine bayram öncesi güzel bir haber verdi. Bakan Bilgin, 700 bini aşkın kişinin ilave tediye ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleriyle ilgili karar 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre, tediyelerin birinci yarısı 29 Ocak 2021 tarihinde, ikinci kısmının ise11 Mayıs 2021 tarihinde ödeneceği belirtilmişti. Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2021 tarihinde ödenmesine karar verilmişti.

Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

  • Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
  • Kamu iktisadi teşekkülleri,
  • Genel ve katma bütçeli kurumlar,
  • Özel bütçeli idareler,
  • Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Resmi Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Nefesdemi almiyağ: Onuda vegilerle çoğunu geri alıyor mezarda emekliliğe hayır düşün yakamızdan yeter daha ölene kadar çalışacaz inşallah 2023 de gidersiz Amiiinnnnn Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır

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