Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan- Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Sincan-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.