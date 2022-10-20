8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında son tablo: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında son tablo: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

20.10.2022 08:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken toplamda 40 milyon dolarlık kripto paraya ise el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.

46 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FALYALI'NIN ADI DA GEÇİYOR

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

40 MİLYON DOLAR KRİPTO PARAYA EL KONULDU

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

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Kripto Para, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında son tablo: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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