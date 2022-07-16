Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti

16.07.2022 12:36

Son dakika haberleri: - 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti Maganda kurşunu 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Acılı baba önce tabuta sarıldı sonra cenaze aracının peşinden koştu "Tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı, ellerimde can verdi" Gaziantep'te, iki grup arasındaki silahlı...

- 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti

Maganda kurşunu 8 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Acılı baba önce tabuta sarıldı sonra cenaze aracının peşinden koştu

"Tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı, ellerimde can verdi"

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki grup arasındaki silahlı kavganın arasında kalan ve karın bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan yabancı uyruklu 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin'in (34), oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

Olay, dün gece saatlerinden Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup birbirine ateş ederken pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'in karın bölgesine isabet etti.

Sokakta oyun oynarken maganda kurşunuyla canından oldu

Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan küçük Muhammed, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı baba önce tabuta sarıldı sonra cenaze aracının peşinden koştu

Silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin (34), göz yaşları içerisinde feryat ederek oğlunu öldürenlerin en ağır cezayı almasını istedi. Acılı babanın, oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

"Tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı, ellerimde can verdi"

Cenazeyi teslim almadan önce açıklamalarda bulunan acılı baba Abdullah Hüseyin, "Kardeşimin evine misafirliğe gitmiştik. O esnada sokakta silahlı kavga çıktı. O esnada oğlum silahlı kavganın arasında kaldı. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar oğlumun karnına isabet etti. O benim tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı. Oğlum benim ellerimde can verdi. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bunu yapanlara en ağır ceza verilsin. Allah bunu yapanların belasını versin. Ben ciğerim yandı, onların da ciğeri yansın. Bunu yapanların teröristten farkı yok. Benim tek oğlum gitti. Ciğerim yandı" diye konuştu.

Öte yandan, 8 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karışan şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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