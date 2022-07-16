Son dakika haberi | 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 5 gözaltı

16.07.2022 15:53

Son dakika haberi... Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kaldı. İki grup birbirinin üzerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'in karnına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kavgaya karışan H. İ. K, T. G., A. T., Y. Ö. ve M.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti Son dakika haberi: 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti TOKAT'TA OTELİN HAVUZUNDA BOĞULAN 7 YAŞINDAKİ MUHAMMED SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI TOKAT'TA OTELİN HAVUZUNDA BOĞULAN 7 YAŞINDAKİ MUHAMMED SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Ablası eve kilitledi! 21 yaşındaki genç kız çarşafla alt kata inmeye çalışırken 10. kattan yere çakıldı
16:07 Havalimanındaki karşılama dikkat çekti! Suudi Prens Selman, Bahreyn Veliaht Prensi İsa Al Halife'yi burnundan öptü
16:06 "Çocuklarınızı kadın gibi giydirmeyin" Bahar Şahin'in sözleri sosyal medyada tartışma oluşturdu
16:04 Provaya bornozla çıkan Hülya Avşar: Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum
16:03 Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor! Olimpiu Morutan rakip takıma gitti
15:50 MasterChef Türkiye sayesinde ünlü olmuştu... Eslem Sena Yurt'un yeni hali mankenlere taş çıkarıyor
15:18 "Türkiye'deki en iyi forvet benim diyen" Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51 Kongolu futbolcu 7 yaş büyük çıktı! Gibi dizisi gerçek oldu
14:29 Burcu Kıratlı yeni aşkını buldu! Bu kez zengin bir avukat ile yakalandı
14:26 Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ın ölümünün nedeni ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 16:30:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement