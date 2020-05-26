Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü dahil olmak üzere Ramazan Bayramı boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda koronavirüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda 81 ilde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı hatırlatıldı.

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22 Mayıs 2020, saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.00'da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir" denildi.

47 BİN 831 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edildi.

395 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KARARI KALDIRILDI

Ayrıca; 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantina kaldırıldı.