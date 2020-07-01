Son dakika! 82 yaşında çektiği klip, sosyal medyada ilgi gördü - Son Dakika

MUĞLA'da yaşayan Bekir Tokaç (82), dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'ndaki evinin bahçesinde seslendirdiği 'Söyleyemem derdimi' şarkısını seslendirerek, klip çekti. Tokaç'ın klibi sosyal medyada ilgi gördü.
Menteşe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekir Tokaç, oğlu Murat Tokaç'ın 'ileride bizlere hatıra kalması için stüdyoda şarkı söyler misin?' önerisini kabul etti. Türk Sanat Müziği'ne yatkınlığı olan işçi emeklisi Tokaç, 'Götür beni gittiğin yere' şarkısını stüdyoda seslendirdi. Mustafa Kara ve Karahan Kara'nın yönetmenliğini yaptığı şarkı için klip de çekildi. Bekir Tokaç'ın klibinde oğlu Murat Tokaç ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören Helin İşlek ise çifti canlandırdı. Klibin sosyal medyada ilgi görmesi üzerine Tokaç yine aynı yönetmenlerle 'Söyleyemem derdimi' isimli şarkıyı seslendirerek, klip çekti. Çekimleri Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda tamamlanan klip, sosyal medyada paylaşınca ilgi gördü. Vatandaşlardan Cenk Gürsoy, "82 yaşında güzel bir performans ile klip çekti. Geçlerin kendisini örnek almasını diliyorum" diye konuştu.
Birgül Tokaç (82) ise, eşinin performansını başarılı bulduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.