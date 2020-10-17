Erdoğan: 85 milyar metreküp daha gaz bulundu (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalarla ilgili olarak, 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında toplam doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni sondajlarla alınacak müjdelerle bu kaynağın yükseltileceğini söyledi.

