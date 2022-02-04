Üye Girişi
Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu

04.02.2022 15:46
Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da bir dairenin mutfağında çıkan yangında 89 yaşındaki bir adam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da bir dairenin mutfağında çıkan yangında 89 yaşındaki bir adam dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumanların çıktığı olayda büyük panik yaşandı.

Olay, Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait dairede tek başına yaşayan 89 yaşındaki Bekir Yaşın'ın, evinin mutfağından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden bina ve mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir taraftan hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken bir taraftan ise evden çıkamayan Bekir Yaşın'ı çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı adam ardından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangının ardından eve giren itfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının mutfak kısmından çıktığını belirlerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu
Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu
Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu

YORUMLAR
500

Karahisar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul edildi! Bakan Özer: 60 yıllık özlem de giderilmiş oldu
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! 89 yaşındaki adam çıkan yangında dumandan etkilenerek hastanelik oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement