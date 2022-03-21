Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti

21.03.2022 13:24
Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Deniz Taylan adlı 9 aylık bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Deniz Taylan adlı 9 aylık bebek, beşikten düşerek hayatını kaybetti.

Bandırmaspor tribününün tanınan isimlerinden baba Y.B. ve E.B. çiftinin tek çocuğu olan Deniz Taylan, iddiaya göre 10.30 sıralarında beşikten düştü. Yerde hareketsiz yatarken bulunan bebek, hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan aile, hastanede sinir krizleri geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bebeğin ölümü tüm Bandırmaspor camiasını yasa boğdu. - BALIKESİR

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Bandırmaspor, Deniz Taylan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 9 aylık bebek beşikten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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