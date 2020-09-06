Son dakika... 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşuldu - Son Dakika

Son dakika... 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşuldu

Son dakika spor haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle pandemi önlemleriyle koşuldu.

Son dakika... 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşuldu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle pandemi önlemleriyle koşuldu. Pandemi kuralları altındaki yarışa katılan 350 sporcu İzmir'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 35001 numaralı forma ile 21 kilometre 97 metrelik parkuru koşarak tamamladı. Bu yıl 8'inci kez koşulup dünyayı sarsan küresel salgının ardından Türkiye'de düzenlenen ilk uzun yol koşusunda maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulandı. Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde 500 kişi ile sınırlandıran yarışa 350 sporcu alındı.

Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı. Sporcular yarış öncesi kendilerine ayrılan alanda aralarında 1.5 metrelik mesafe bulunacak şekilde ısınırken yan yana dört sporcu start koridoruna girip arka arkaya 10'ar saniye ara ile yarışa başladı. Başkan Tunç Soyer startı verdikten hemen sonra yarışa katıldı. Meydandan koşuya başlayan atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na ulaştıktan sonra dönerek yeniden Cumhuriyet Meydanı'na vardı. İzmirliler maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Parkuru tamamlayan Başkan Soyer koşunun ardından yarışta dereceye girenlerine madalyalarını verdi.ERKEKLERDE GELAW ŞAMPİYON9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda genel sıralama erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Milli atlet Sezgin Ataç ikinciliği, milli atlet Saffet Elkatmış da üçüncülüğü aldı. Genel sıralama kadınlar kategorisinde ise itirazlar nedeniyle dereceye girenler Türkiye Atletizm Federasyonu'nun değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Yarışmada ayrıca Yarı Maraton Türk Sporcular ve Master Sporcular kategorilerinde de ödüller verildi. Dereceye giren atletlere toplam 95 bin 200 TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takıldı.SANAL KOŞU KULÜBÜ AÇILIYOR

İzmir Büyükşehir Beleriye Başkanı Tunç Soyer, ödül töreninde Türkiye'nin ilk sanal koşu kulübünü açacaklarını söyledi. Soyer, "Türkiye'nin ilk sanal tam maratonunu ve sanal 10 kilometre koşusunu 4 Ekim'de pandemi önlemleri sebebiyle limitli katılımla gerçekleşecek Maraton İzmir ile birlikte organize edeceğiz. Dünyanın her köşesinde İzmir Aşkı ile Maraton İzmir'i koşabileceğiz. Harika sürprizler tüm koşucuları ve sporseverleri heyecanlandıracak. İzmir sporcuları, maratonlarıyla bir dünya markası olacak. Bugün düzenlediğimiz yarı maraton, 4 Ekim'de düzenleyeceğimiz Maraton İzmir ile kentin bu alandaki markalaşma gücünü ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu pandemi önlemleriyle koşuldu - Son Dakika Spor

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