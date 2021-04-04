Son dakika... 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sona erdi - Son Dakika

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi düzenlenen 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı sona erdi.

İnternet ve sosyal medya platformları üzerinden 1-4 Nisan'da canlı yayınlanan karnaval etkinlikleri tamamlandı. Çevrim içi düzenlenen karnaval için özel olarak tasarlanan Kindyro ile kostüm partisi, Mansur Ekmekçi tarafından şiir dinletisi ile Japonya'dan Katibim şarkısı dinletisi yapıldı.

Etkinlikler kapsamında Türkiye Jokey Kulübünce Yeşiloba Hipodromu'nda Portakal Çiçeği Koşusu düzenlendi.

Karnaval, Portakal Çiçeği PUBG Turnuvası finali ve Adana dev satranç müsabakasıyla devam etti. Yarışmaların ardından Orçun Otlu, Alper Arundar ve Ezgi Pakel tarafından akustik performansı sahnelendi.

Şimal ve Academy Orkestrası'nın konseriyle süren karnavalın kapanışında ise Adana çiftetellisi yapıldı.