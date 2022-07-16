Son dakika: 91 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: 91 hırsız tutuklandı

16.07.2022 09:26
Son dakika: 91 hırsız tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da iki haftada 91 hırsız tutuklanırken, 163 silah ele geçirildi.

Adana'da iki haftada 91 hırsız tutuklanırken, 163 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında iki hafta boyunca evden, iş yerinden, ve araçtan hırsızlık yapan çok sayıda kişi yakalanırken bu zanlılardan 91'i tutuklandı. Polis suçu önlemek için sık sık da şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamalarda polisi iki hafta boyunca 463 silah ele geçirdi. Polis bu silahları ele geçirerek bir çok olayında önüne geçmiş oldu. Ayrıca polis silahlarla birlikte 2 bin 838 mermi ele geçirdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 91 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika: 91 hırsız tutuklandı - Son Dakika
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