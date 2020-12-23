Son dakika: 94 yıllık kağıt üreticisi ürünlerini online ortama taşıdı - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında eğitim-öğretime online olarak devam etme kararı alınırken MOPAK, öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak adına tüm ürünlerini online ortama taşıdı.

Türkiye'nin büyük kağıt üreticileri arasında yer alan MOPAK, grup şirketi Masaüstü Kırtasiye ile tüm defter ve kırtasiye ürünlerini e-ticaret sitesi üzerinden satışa sundu. 94 yıllık geçmişe sahip olan şirketten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle eğitim-öğretimde yeni bir döneme girildiğinin altı çizilirken bu uyum sürecinden öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için adım attıkları belirtildi.

"KIRTASİYE İHTİYAÇLARI TEK ÇATI ALTINDA KARŞILANIYOR"

Gençlerin istek ve ihtiyaçlarına karşılık vermek için adım attıklarını ifade eden MOPAK Genel Müdürü E. Ruhi Molay, "mopakdefter.com ile birlikte öğrencilerin tüm kırtasiye ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılamak istedik. Koronavirüs salgınıyla birlikte büyük bir çoğunluğun evlere kapandığı ve öğrencilerin neredeyse tamamının online eğitime geçiş yaptığı bu süreçte alışveriş alışkanlıklarındaki değişimlere ayak uydurduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, özel tasarım kapaklı defterler, 2021 planlayıcılar, sihirli kalemler, rengarenk boyalar, ofis malzemeleri ve birbirinden güzel yılbaşı hediyelerinin mopakdefter.com'da sergilendiği belirtildi.