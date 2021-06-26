Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi

Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli at kazandı. Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu üst üste 7. kez kazandı.

TÜRK AT YARIŞÇILIĞININ DERBİSİ

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade edilirken, yine büyük heyecan yaşandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı.