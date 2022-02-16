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Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI - Son Dakika

Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI

16.02.2022 17:25

Son dakika haberleri... SAMSUN'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı.

SAMSUN'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuları, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı. Evde mahsur kalan Mevlüde Yılmaz, polis memuru Parlak tarafından sırtında taşınarak çıkarıldı. O anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI
Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI
Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI
Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI

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Polis Memuru, Yangın, Atakum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 95 YAŞINDAKİ KADIN YANGINDA MAHSUR KALDI, POLİS SIRTINDA TAŞIYARAK KURTARDI - Son Dakika
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