Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu

Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu

25.06.2023 23:58

Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

CHALLENGER KUPASI'NA KATILMAYA HAK KAZANDILAR

2019 ve 2021'nin ardından Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanan karşılaşmayı; T.C. Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

Süre: 146 dakika (24,29,36,43,14)

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SON DAKİKA: Son Dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu - Son Dakika
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