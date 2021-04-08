Son dakika! AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Adana Emniyet Müdürü İnci'ye ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'yi ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü İnci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kuruma çalışmalarında başarılar diledi.
Firik de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak İnci'ye kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Firik, Emniyet Müdürü İnci'ye, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.
Kaynak: AA
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