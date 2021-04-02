Son dakika! AA ekibi, otizmli öğrencilerle yüz yüze eğitimde bir gün geçirdi - Son Dakika

Otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerini maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tam zamanlı yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 11 bin otizmli öğrencinin salgın sürecinde ev ortamlarında uzaktan eğitime katılabilmeleri için çok sayıda etkinliğe imza attı.

Uzaktan eğitim sürecinde bu öğrencilerin eğitiminin devam etmesi için dijital eğitim materyalleri geliştirildi. Hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere yönelik TRT EBA ve EBA'da dersler yayınlandı, ayrıca kavram ve beceri öğretimi videolarının yer aldığı bin özel eğitim içeriği sunuldu.

TRT EBA kanallarında otizmli öğrencilerin olağan gelişim gösteren öğrencilerle birlikte katılım sağladığı, bilgi, beceri, oyun ve etkinlik merkezli uygulamaların yer aldığı "Hazır mısın?" programının ikinci dönem bölümleri, 23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanmaya başlayacak. "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasında da otizmlilere yönelik ders anlatımları, etkinlikler ve uygulamaların yer aldığı özel bir alan açıldı.

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde otizmli öğrencilerle yakından ilgilendi. Haftalık programların gönderildiği velilerle otizmli öğrencilerin eğitim süreci takip edildi. Bu süreçte aile eğitiminin önemi bir kez daha anlaşıldı velilere de ayrı eğitimler verilerek ev ortamında neleri nasıl yapacakları anlatıldı. Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı içeriklerle veliler, özel eğitimin en büyük destekçisi oldu.

Sınıflarda en fazla 4 öğrenci yer alıyor

MEB, uzaktan eğitimin ardından 2 Mart itibarıyla Türkiye genelinde tüm özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı yüz yüze eğitime geçti. Bu okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitim, en fazla 4 kişilik sınıflarda haftada 5 gün, bir ders saati 30 dakika olacak şekilde devam ediyor.

Sınıflarda 2 özel eğitim öğretmeni görev yapıyor, dersin çeşidine göre branş öğretmeni de eşlik edebiliyor. Bu kapsamda, öğrenci sayısının uygun olmasıyla bu okullarda sosyal mesafe kuralı tam olarak sağlanabiliyor.

Destekleyici nitelikte temel el becerileri ve eğlenceli etkinliklerle yapılıyor

Türkiye genelinde toplam 11 bine yakın otizmli öğrencilere yönelik temel el becerilerinin kazandırıldığı ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı dersler veriliyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Nimet Dr. Erdoğan Meto Özel Eğitim Uygulama Okulunda salgın sürecinde bir gün boyunca gerçekleştirilen yüz yüze eğitimi görüntüledi.

Okul Müdürü Tamer Sarıkaya, otizmli öğrenciler ile materyal destekli yüz yüze ve birebir eğitim yapılması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde ailelerden destek alındığını anlatan Sarıkaya, TRT EBA televizyonları, EBA Platformu, mobil uygulama ve dijital eğitim materyallerinin eğitim ihtiyacını büyük oranda karşıladığını, ancak bu öğrencilerin gelişimlerinde uzaktan eğitimin sonuç vermesinde sıkıntılar doğduğunu dile getirdi.

Sarıkaya, "Bu süreçte aile eğitiminin önemini bir kez daha anladık, velilerimize de evde neler yapabileceklerini bir kez daha anlattık. Evde birlikte yaptıkları etkinlikleri videolarını isteyerek izledik. Zorlandığımız yerler elbette var. Maske takmayı reddedip, sosyal mesafe kuralına uymak istemeyen öğrencilerimiz oluyor. Bunları öğrenebilecekleri yer yine okullarımız." diye konuştu.

Otizmli öğrencilerin eğitiminde uzman eğitimcilerin desteğinin ve materyal kullanımının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Sarıkaya, bu nedenle 2 Mart itibarıyla başlatılan yüz yüze eğitimi öğrenci, öğretmen ve velilerin sevinçle karşıladığını aktardı.

Sarıkaya, yüz yüze eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

"Okulun tamamına yakını pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn edildi. Eğitim programımızın odağına maske takma, mesafe ve hijyen kurallarını aldık. Aileler, öğretmenler olarak çocuklarımıza öz bakım becerileri kazandırarak salgına karşı kendilerini koruyacak önlemleri almaları hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Otizmin temel sınırlılıklarından biri sosyal uyumda yaşanan sorunlar. Okul ortamı, bu çocuklarımıza sosyal uyum ve toplumsallaşma fırsatı verdiğinden yüz yüze eğitim hayati derecede önemlidir."

Müdür Tamer Sarıkaya, otizmli öğrencilerin eğitimine ilişkin, "Onlar, aynı gökyüzünde farklı renkte uçurtma uçuran, hayata farklı bakan farklı anlamlar çıkaran çok özel çocuklarımız. Bakanlığımızın destekleriyle bu özel çocuklarımızın salgın sürecinde de yanındayız." diye konuştu.

"Otizmlilerin rutinleri var ve bunun bozulmaması gerekiyor"

Okulun rehberlik öğretmeni Dr. Pınar Arslan ise otizmli öğrenciler için uzaktan eğitim sürecinin zor geçtiğini, ancak dijital eğitim materyalleri aracılığıyla sürecin iyi bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Otizmli çocukların belirli rutinleri olduğunu ve bunların bozulması durumunda çok farklı süreçlerin yaşanabileceğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"Dönem başında, öğrencilerimiz geldiği andan itibaren onların performanslarını tekrar değerlendirdik. Bu performansların değerlendirilmesi sonucunda nelerin eksik olduğunu belirleyip planlarımızı güncelledik. Maske kullanmayı reddeden öğrencilerimiz var. Onlara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde tüm okul personeli olarak gerekli emeği ve çabayı göstererek titizlikle bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çabalıyoruz."

Okulun öğrencilerinden Öykü Aktaş, yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Maskeleri takalım, okula devam edelim." çağrısında bulundu.