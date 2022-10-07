Son Dakika | AA'nın "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan gazeteciler sertifikalarını aldı

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan 14'ü yabancı uyruklu 25 medya mensubuna sertifikaları verildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev alacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 26 Eylül-7 Ekim arasında düzenlenen "22. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin sertifika töreni, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan AAtölye'deki törende, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan yaptığı konuşmada, 12 günlük zorlu etaplardan oluşan Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik etti.

Eğitimlere katkıları olan herkese teşekkür eden Bostan, 2023'ün ilkbaharında da savaş muhabirliği eğitimlerine hız kesmeden devam edeceklerini duyurdu.

Eğitimleri daha da ileri noktalara taşıyacaklarını ifade eden ve gazetecilere seslenen Bostan, şöyle konuştu:

"Afet ve savaş yolunda mesleklerinizi yaparken hayatta kalmanızı sağlayacak bilgi ve tecrübeyi size burada aktarmak istiyoruz. Onu da başardığınızı düşünüyorum, edindiğiniz bilgi ve tecrübelerin hayati olduğuna inanıyorum. Hak ettiğiniz sertifika, uluslararası geçerliliği olan bir sertifika, inşallah işinize çok yarayacak ve kağıt üzerinde kalmayacak."

Eğitimlerin savaş bölgesinde hayat kurtardığını vurgulayan Bostan, dünyanın hiçbir yerinde afet olmaması ve dünyanın savaş yüzü görmemesi temennisinde de bulundu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal da "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin dünyada eşi benzerinin olmadığını vurguladı.

Anadolu Ajansı ile söz konusu eğitimlere ilk başladıklarında zorlukların olacağını bildiklerini ama gelinen noktada, eğitimlerin büyüyüp geliştiğini ve şu an taleplere yetişemez durumda olduklarını belirtti.

Birçok ülkedeki gazetecinin eğitimlere katılabilmek için yoğun talepte bulunduğunun altını çizen İnal, şunları kaydetti:

"Bu talepleri biz de programımız dahilinde karşılamaya özen gösteriyoruz. Savaş bölgelerinde ve zor şartlar altında nasıl haber geçecekleri, nasıl yönlendirme yapabilecekleri konusunda deneyim kazandırdığımız birçok arkadaşımızı çalışma alanlarına gönderdik. Bunun haklı gururunu Anadolu Ajansı ile beraber yaşıyoruz."

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA'nın dost ve kardeş ülkelerde yürüttükleri proje faaliyetlerinin insan kaynağına yatırım olduğunu belirtti.

TİKA'nın en kritik proje yatırımlarından birinin de medya sektörü olduğunu söyleyen Tanyeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Anadolu Ajansı ile beraber düzenlemiş olduğumuz eğitimlere 2017'den bu yana binden fazla basın mensubumuz katıldı. Artık bir marka haline gelmiş olan ve dünyada savaş, çatışma koşullarına en yakın eğitim programı olan savaş muhabirliği eğitimleri yine alanında dünyaca ünlü Anadolu Ajansımız, kahraman Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Polis Akademimiz iş birliğinde yürütülmektedir."

Kursiyerlerden Nazgul Kenzhetay ve İhsan Can da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İnal, Bostan, Tanyeli ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.