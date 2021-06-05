Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Vali Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Vali Dağlı'yı makamında ziyaret eden Sansar, AA'nın 100. yıl vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sansar, Dağlı'ya AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını takdim etti.

Dağlı da AA ve çalışanlarına başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı da ziyaret eden Sansar, AA'nın "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile 2020 yıllığını hediye etti.