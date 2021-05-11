Son dakika 3. sayfa: AB, AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı - Son Dakika

Avrupa Birliği, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya ikinci kez dava açtı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, düzenlediği basın toplantısında Covid-19'a karşı aşı geliştiren AstraZeneca ilaç şirketine yeni bir hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Keersmaecker, ikinci davanın AB ile AstraZeneca satın alma sözleşmelerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyeceğini açıkladı. AstraZeneca'nın ön satın alma sözleşmesindeki anlaşma ve koşullara uymadığını iddia eden Keersmaecker, mahkemede AB'nin güçlü savunmalarının olduğunu belirterek, "AstraZeneca oldukça önemli ölçüde yatırım yaptığımız endüstriyel kapasitelere sahip ve şirketin gerekli dozları üretmesine izin veren birkaç fabrikası var" dedi.

AB'nin maddi tazminat talep etmediğini kaydeden Keersmaecker, "Aşıların teslim edilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte AB ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen 120 milyon dozdan yalnızca 30 milyon doz aşıyı AB'ye teslim eden AstraZeneca'nın, ikinci çeyrekte başlangıçta planlanan 180 milyon dozun yalnızca 70 milyonunu teslim etmesi bekleniyor.

AstraZeneca, AB ile yaptıkları sözleşmede somut biçimde tedarik miktarı ve tarih taahhüt etmediklerini, davanın temelsiz olduğunu iddia ederek kendini sıkı bir şekilde savunacağını belirtti. - BRÜKSEL