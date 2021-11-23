Avrupa Birliğinin (AB) AB işlerinden sorumlu bakanları, Avrupa genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki dikkati çekici artış ve Polonya- Belarus sınırında süren göçmen krizi konularını ele alıyor.

Üye ülkelerin AB'den sorumlu bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi, yoğun rutin gündemle başladı.

Konseyin ana gündeminde 16-17 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları yer alıyor.

AB'nin genişlemesinin de ele alınacağı toplantıda, başta Bosna Hersek olmak üzere Batı Balkanlar'daki durum görüşülecek.

Toplantıda Brexit sonrası AB-İngiltere arasında işlerliği olan ilişkiler kurulması için mevcut anlaşmalar değerlendirilecek ve bu hedefle alternatif esnek yollar bulunması konuları da tartışılacak.

Bakanlar son dönemde Polonya ve Macaristan'ın aykırı eylemleri üzerinden tartışılan hukukun üstünlüğü konusunu da masaya yatıracak.

AB Komisyonunun her yıl sunduğu Hukukun Üstünlüğü Raporu, bu toplantıda İtalya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya ve Letonya tarafından bu ülkelerin hukukun üstünlüğü konusunda karşılaştıkları zorlukları içeren sunumlarla aktarılacak.

Bakanlar, enerji fiyatlarındaki artış ile Şubat 2022'de düzenlenecek AB- Afrika Zirvesi için hazırlıkları da görüşecek.

AB Komisyonunun bugün bakanlara 2022'deki çalışma programını da sunması bekleniyor.

Kovid-19 vakalarında artış, 3. doz ihtiyacı ve seyahat kurallarının revizesi

Rutin gündemin dışında toplantıda AB genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış ve 3. doz aşının AB içinde seyahati mümkün kılan AB Dijital Sertifikası'na dahil edilmesi gibi seyahat kurallarıyla ilgili düzenlemeler de ele alınacak.

Bu kapsamda üçüncü ülkelerden AB'ye seyahatlerle ilgili düzenlemelerin de yapılması bekleniyor. Seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı, aşı olunmasına rağmen negatif test sonucu ibraz etmenin zorunlu hale getirilebileceği gibi önlemlerin değerlendirileceği ve bazı ülkelerdeki kapanma kararları ile salgının seyrinin seyahatleri etkileyebileceği öngörülüyor.

Belarus-Polonya sınırındaki durum

Bakanların Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin çözülmesi için önerileri de görüşmesi bekleniyor. AB, bir yandan kaynak ve transit ülkelerle, diğer yandan Belarus ile görüşmelerine devam ediyor.

Bu arada AB Komisyonundan teknik uzmanların sınıra giderek gıda arzı, medikal yardım gibi konularda bilgi aldığı öğrenildi.