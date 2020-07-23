Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, yıl sonunda anlaşmasız bir Brexit'in olası sonuçlarını karşılamak için 5.0 milyar euroluk bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barnier, geçiş sürecinin sonuna kadar, gümrük vergileri de dahil, Brexit müzakerelerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda, çok daha fazla sürtüşme yaşanabileceği uyarısı da yaptı.

Merkel de, kaşılık olarak, konuyla ilgili görüşmelerde yeterli gelişme sağlanamaması nedeniyle, Londra'dan daha çok "gerçekçilik" istedi.