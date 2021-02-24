Son dakika! AB'de ticari araç satışları ocakta azaldı

Son dakika haber... Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri ocakta, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 azalarak 141 bin 462 seviyesine düştü. AB ülkeleri arasında ocak ayında ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 29,3, Almanya'da yüzde 17,1, İtalya'da yüzde 6,7 azalırken Fransa'da yüzde 5,7 arttı. AB üyesi 27 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 39 bin 66, Almanya'da 23 bin 975, İtalya'da 14 bin 692 ve İspanya'da 11 bin 540 ticari vasıta tescil edildi.

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