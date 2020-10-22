Son Dakika | AB'den 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım - Son Dakika

Son Dakika | AB'den 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım

22.10.2020 23:23
Son Dakika | AB'den 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumluları olan 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumluları olan 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım uygulama kararı aldı.

AB 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırının sorumlusu olduklarını öne sürerek, 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım uygulama kararı aldı. AB'nin aldığı yeni karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre, Rus askeri istihbarat subayı Dmitry Sergeyevich Badin ve Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) Başkanı Igor Olegovich Kostyukov'un mal varlıkları dondurulurken, AB ülkelerine seyahatleri yasaklandı.

AB, ayrıca GRU askeri istihbarat teşkilatının "Birim 26165" isimli veya daha yaygın olarak bilinen adıyla "Fancy Bear" (Süslü Ayı) bölümünün de mal varlıklarını dondurdu.

Siber saldırı sonucu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisindeki bilgisayarda dahil olmak üzere birçok milletvekilinin bilgisayarına "casus yazılım" yüklenmişti. Federal Meclisin, bilişim altyapısı çökmüştü. Saldırıda önemli miktarda veri çalınmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Titov ise geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin AB tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım girişiminin Rusya-Almanya ilişkileri açısından "kötü haber" olduğunu ifade etmişti. Titov, bu tür yaptırımların bilgi güvenliği konusunda ki uluslararası işbirliğini de etkileyebileceğine dikkat çekmişti.

Öte yandan AB geçtiğimiz günlerde Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlenmesi nedeni ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlere yaptırım kararı almıştı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Rusya, Alman, Rus, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | AB'den 2 Rus yetkili ve 1 askeri birime yaptırım - Son Dakika


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