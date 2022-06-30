Son dakika... AB'den Moldova Silahlı Kuvvetlerine 40 milyon avroluk destek - Son Dakika
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Son dakika... AB'den Moldova Silahlı Kuvvetlerine 40 milyon avroluk destek

30.06.2022 18:22
Son dakika... AB'den Moldova Silahlı Kuvvetlerine 40 milyon avroluk destek

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), Moldova Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için 40 milyon avroluk tedbir paketi açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Moldova Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için 40 milyon avroluk tedbir paketi açıkladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Moldova'ya Avrupa Barış Fonu kapsamında 40 milyon avro değerinde yardım paketi kabul edildi.

Paket, Moldova Silahlı Kuvvetlerinin lojistik, hareketlilik, komuta ve kontrol, siber savunma, insansız hava keşif ve taktik iletişim birimlerinin kapasitelerini güçlendirecek ölümcül olmayan askeri teçhizatlar, malzeme ve hizmetlerden oluşuyor.

Yardım, Aralık 2021'de kabul edilen 7 milyon avroluk paketi tamamlayacak.

Açıklamada, yardımın "AB'nin Moldova'nın ulusal güvenliğini, istikrarını ve direncini artırma amacıyla kapasitesini güçlendirme taahhüdünün kanıtı" olduğu vurgulandı.

AB, mayıs ayında da Kovid-19 salgını, doğal gaz krizi ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sığınmacı kriziyle karşı karşıya kalan Moldova'ya 52 milyon avroluk destek açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... AB'den Moldova Silahlı Kuvvetlerine 40 milyon avroluk destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... AB'den Moldova Silahlı Kuvvetlerine 40 milyon avroluk destek - Son Dakika
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