Son dakika: AB'den "Rus askerleri tarafından Ukraynalı kadınlara sistematik tecavüz" iddiası - Son Dakika
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Son dakika: AB'den "Rus askerleri tarafından Ukraynalı kadınlara sistematik tecavüz" iddiası

30.03.2022 17:00
Son dakika: AB'den "Rus askerleri tarafından Ukraynalı kadınlara sistematik tecavüz" iddiası

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlusu üyesi Ylva Johansson, "Ukraynalı mevkidaşım bana kadınların, çocuklarının gözü önünde Rus askerleri tarafından sistematik şekilde tecavüze uğradıklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlusu üyesi Ylva Johansson, "Ukraynalı mevkidaşım bana kadınların, çocuklarının gözü önünde Rus askerleri tarafından sistematik şekilde tecavüze uğradıklarını söyledi." dedi.

Johansson, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesinde Ukraynalı kadın mültecilerin durumu konulu oturumda konuşma yaptı.

Şu ana kadar 3 milyon 800 bin Ukraynalının AB topraklarına giriş yaptığını, bunların 1 milyon 200 bininin komşu ülkeler haricindeki diğer üyelere dağıldığını belirten Johansson, giriş yapanların sayısında azalma olduğunu, dün yalnızca 35 bin kişinin AB'ye geldiğini ifade etti.

Johansson, Polonya'nın AB'de en fazla Ukraynalıyı ağırlayan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını, onu Avusturya, Çekya, Estonya ve Macaristan'ın izlediğini dile getirdi.

Tüm mültecilerin yarısının çocuk olduğunun altını çizen Johansson, ilk dönemde gelen mültecilerin genellikle akrabası ya da onları sınırdan alan yakınları olduğunu ancak son dönemde gelenlerin daha travmatize olmuş kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Johansson, "Ukraynalı mevkidaşım bana kadınların, çocuklarının gözü önünde Rus askerleri tarafından sistematik şekilde tecavüze uğradıklarını söyledi." dedi.

Dolayısıyla Mariupol'deki duruma da bakıldığında gelen kişilerin travmatize olduğu değerlendirmesinde bulunan Johansson, "Mültecileri gitmeleri için itmemeliyiz. Onları kabul etmeliyiz." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna krizi için kurduğu Dayanışma Platformuna yarın ABD, Kanada ve İngiltere'yi davet edeceğini belirten Johansson, bu ülkelerin ağırlamak istediği mülteci sayısının artırılmasını görüşeceklerini bildirdi.

"Savaş devam ediyor"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Rus güçlerinin Kiev'de gece boyu sirenlerin çaldığını, büyük patlamaların duyulduğunu ve savaşın devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinin Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de savaşın başından bu yana 145 çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Kadın Hakları, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: AB'den 'Rus askerleri tarafından Ukraynalı kadınlara sistematik tecavüz' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: AB'den "Rus askerleri tarafından Ukraynalı kadınlara sistematik tecavüz" iddiası - Son Dakika
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