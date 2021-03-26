Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı - Son Dakika

Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı

26.03.2021 02:13

Gelen son dakika haberine göre AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı Avrupa Birliği Mart ayı Liderler Zirvesi video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Mart ayı Liderler Zirvesi video konferans yoluyla gerçekleştirildi. 25-26 Mart tarihlerinde iki gün sürecek zirvenin ilk gün toplantılarında Türkiye ile ilişkilerin detaylı bir şekilde ele alındığı bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında gerçekleşen Konsey'in ilk günü sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen liderler zirvesine ilişkin bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Michel AB Liderlerinin ilk olarak aylardan beri gündemin ana maddesi olan Covid-19 konusunu görüştüklerini belirtti. Michel AB'nin aşının üretimi ve dağıtımı konusunu öncelikli olarak gündemine aldığını ve bu konuda kararlı bir şekilde işbirliğine devam edileceğini bildirdi.

AB Liderleri zirvesinin diğer bir önemli başlığının ise Türkiye olduğunu belirten Michel; "Geçtiğimiz Aralık ayı zirvemizden bu yana Türkiye'nin daha yapıcı ve olumlu bir siyaset izlemeye başladığını görüyoruz. Biz de AB olarak Türkiye ile ilişkilerimizde pozitif bir ajanda belirlemeye karar verdik. Bu konuda AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcimizi görevlendirdik, ancak Türkiye olumlu yaklaşımına devam etmezse bu durum ilişkilerimizi doğrudan etkileyecek. Türkiye konusunda Haziran zirvemizde daha detaylı bir değerlendirme yapacağız" dedi.

Ortak basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise AB Komisyonu'nun özellikle Covid-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve şeffaflığı konularında yoğun çalışmaya devam ettiğini, AB'de bu güne kadar toplam nüfusun ortalama yüzde dördüne iki doz aşı uygulandığını, AB'nin hem kendi içinde aşılama çalışması yürütürken aynı zamanda AB dışına da 77 milyon doz aşı ihraç ettiğini bildirdi.

Türkiye konusunun da ele alındığını bildiren Von Der Leyen; " Türkiye konusunu görüştük. Birkaç gün önce Başkan Michel ve ben sayın Erdoğan ile görüştük. Türkiye'nin olumlu bir yaklaşımı var. Bazı AB üyesi ülkelerle de ilişkilerde sakinleşme var ancak bu durum kırılgan. Yüksek Temsilci Borrel ile birlikte Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin durumu hakkında ve araçlar konusunda bir rapor çalışması yapıyoruz. İki aşamalı bir plan öngörüyoruz. Birinci aşamada sığınmacılara yardım konusuyla Gümrük Birliği'nin revizyonu konusunu birlikte yürüteceğiz. Eğer Türkiye yapıcı olmazsa ve özellikle Doğu Akdeniz'de olumsuz girişimler yaparsa bu süreç duracaktır" ifadelerini kullandı.

AB liderler Zirvesinde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in de katılım sağladığı ve ABD- AB ilişkileri konusunda detaylı bir görüşme yapıldığı bildirildi. AB liderlerinin ayrıca ekonomik konularda da kararlar alması bekleniyor.

Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı
Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı
Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı
Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Türkiye, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AB'den Türkiye'ye şartlı işbirliği kararı - Son Dakika


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