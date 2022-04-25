Son dakika: AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı alındı - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı aldı.

Hint basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de Von der Leyen'i kabul etti.

Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı ile iklim ve ticaret konularını ele alan Modi ve Von der Leyen, AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması kararı verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ticaret alanı, iklim değişikliği, dijital teknoloji ve toplum düzeyinde iletişimin kurulması hususunda mutabakat sağlandığı belirtildi.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada da görüşmede, Modi ve Von der Leyen'in AB-Hindistan Ticaret ve Teknoloji Konseyi oluşturulması konusunda anlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Konseyin taraflara ticaret, güvenilir teknoloji ve güvenlik gibi alanlarda karşılaşılan zorlukları ele almalarını sağlayacağı kaydedildi.

Böylelikle AB ve Hindistan arasında ticaret, güvenilir teknoloji ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin gelişeceği belirtilen açıklamada, jeopolitik çevredeki hızlı değişimler, stratejik bağlılığa duyulan ihtiyacın altı çizildi.

Açıklamada, Konseyin siyasi kararların eyleme geçirilmesi için gerekli yapıyı, teknik işlerin koordinesini sağlayacağı belirtildi.

Ticaret ve Teknoloji Konseyinin kurulmasının, AB ve Hindistan'daki herkesin çıkarı için stratejik bir ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.