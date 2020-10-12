Son Dakika | AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı - Son Dakika

Son Dakika | AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı

12.10.2020 14:39
Son Dakika | AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah geliştiren veya kullanan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasına imkan tanıyan kısıtlayıcı tedbir rejiminin bir yıl uzatılmasına karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah geliştiren veya kullanan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasına imkan tanıyan kısıtlayıcı tedbir rejiminin bir yıl uzatılmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, kimyasal silahların kullanımının uluslararası tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2018'de yürürlüğe giren uygulama, 16 Ekim 2021'e kadar uzatılmış oldu.

AB'nin bu uygulamasıyla bugüne kadar Suriye rejiminden 5 kişi, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yapılan kimyasal saldırı nedeniyle 4 kişi ve Suriye rejiminin bir araştırma merkezi yaptırım listesine alındı. Yaptırımlar seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattığını açıklayan AB'nin dışişleri bakanları, Lüksemburg'daki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Noviçok grubu bir kimyasal maddeyle Rusya'da zehirlenmesi nedeniyle bu ülkeye yaptırım uygulanmasını görüşüyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AB, kimyasal silah kullanımı nedeniyle uygulanan yaptırım rejimini uzattı - Son Dakika

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