Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı - Son Dakika

Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı

08.10.2020 17:33
Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı, System.String[]

Son dakika haber: Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Kosova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Başbakan Avdullah Hoti ile biraraya gelerek vize muafiyeti konusunda Kosova'nın gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Kosova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Başbakan Avdullah Hoti ile biraraya gelerek vize muafiyeti konusunda Kosova'nın gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Kosova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kosova ziyareti kapsamında Varhelyi, başkent Priştine'de Başbakan Avdullah Hoti ile biraraya geldi. Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Başbakan Avdullah Hoti, Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlara 28 milyar Euro'luk yatırım yapacağı müjdesini aldığını belirterek, "AB, Batı Balkanlara 28 milyar Euro değerinde yatırım yapacak. Bu yatırımın 9 milyar Euro'su Batı Balkanlara hibe olarak verilecek. Hükümet olarak sunduğumuz, Priştine-Merdare Karayolu ile Priştine-Merdare Demiryolu projesi bu yatırımlara dahil edildi. İnanıyorum ki 3-4 yıl içinde Kosova'daki ekonomik koşulları tamamen değiştireceğiz" dedi.

Kosova'ya vize muafiyeti sağlanması sürecine de değinen Başbakan Hoti, "Avrupa ajandamızı ileriye taşımak konusunda kararlıyız. İktidarda olduğumuz bu dört aylık süreçte yolsuzluk kelimesini siyasi arenadan temizledik. İki hafta önce başlattığımız polis operasyonları sürüyor. Diyalog konusunda zorluklarla karşılaşmamıza rağmen, vize muafiyeti her zaman en önemli konuların başında yer almaktadır. Gerekli kriterleri yerine getirdik ve bu konuda AB'nin adım atmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi de, vize muafiyeti konusunda Kosova'nın gerekli tüm kriterleri yerine getirdiğine vurgu yaparak, bu konuda diğer AB üyesi ülkelerini ikna etmek gerektiğini kaydetti. "AB üyesi ülkelerin bu konuda ikna olması kolay olmayacak" diyen Varhelyi, söz konusu ülkelerin ikna edilmesi için iltica başvurusu yapılmayacağı ve yolsuzlukla mücadele edildiğinin kanıtlanması gerektiğinin altını çizdi. - PRİŞTİNE

Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı
Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı

Avrupa Birliği, Başbakan, Oliver, Kosova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! AB Komiseri Varhelyi'den Kosova itirafı - Son Dakika

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