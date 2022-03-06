"Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" - Son Dakika
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"Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı"

06.03.2022 18:53
"Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, " Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat 11'inci gününde devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, Rus savaş uçakları hakkında soruşturma açılması çağrısında bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat ile savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı. Bu soruyla ilgili derinlemesine bir soruşturma yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlardan bahsetmişti. Bunlar dikkatlice belgelenecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı

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Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Rusya, Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğine dair soruşturma açılmalı' - Son Dakika


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