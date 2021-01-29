Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep'te AB tarafından finanse edilen 38 yeni ambulansın dağıtım törenine katıldı.

AB tarafından "Sıhhat Projesi" kapsamında finanse edilen 38 ambulans için Alleben Göleti'nde teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB'nin sağlık alanında Türkiye'ye katkıda bulunduğunu söyledi.

Ambulansların hayat kurtaracağına inandığını belirten Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

"Sıhhat Projesi, Avrupa Birliği'nin 300 milyon avro katkısı olan ve en karmaşık projelerinden biridir. Sağlık hizmetleri personelinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının gayretleriyle sonuç vermektedir. Sıhhat Projesi'nin tamamlanmasının ardından Sıhhat-2 projesi onaylandı ve artık ona geçeceğiz. Umut ediyoruz bu 430 ambulansın acil sağlık hizmetlerine çok büyük katkısı olacaktır. Bugün teslim edeceğimiz 38 ambulansın hayat kurtarmasını umut ediyorum. Hepinizi alkışlıyorum."

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Çınar ise Türkiye'nin sağlık alt yapısının güçlü olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunan göçmenlerin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandığını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2011'den beri hemen sınırlarımızın az ötesinde gerçekleşen olaylara seyirci kalmamış, olaylardan olumsuz etkilenen insanları ülkemize kabul etmiş ve 3.6 milyondan fazla Suriyeliye geçici koruma statü vererek sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden yararlanmasını sağlamıştır. Ambulanslar bu alanda kullanılacaktır ve gücümüze güç katacaktır."

Konuşmanın ardından Meyer-Landrut ve Çınar, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen ambulansları inceleyerek donanımları hakkında yetkililerden bilgi aldı.