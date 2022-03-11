Son dakika: AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak - Son Dakika
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Son dakika: AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak

11.03.2022 14:53
Son dakika: AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak

Son dakika haber: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon avroluk askeri yardım yapacağını duyurdu.

Borrell, Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumlarının girişinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yapılan askeri desteğe ek 500 milyon avro daha sağlamayı önerdiğini söyledi.

Liderlerin "Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, Rusya'ya baskı yapmaya devam edilmesi konusunda" hemfikir olduğunu belirten Borrell, ek desteğin kısa süre içinde kararlaştırılmasını beklediğini ifade etti.

Borrell, 27 Şubat'ta da AB'nin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını bildirmişti.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: AB, Ukrayna'ya 500 milyon avroluk daha askeri yardım yapacak - Son Dakika


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