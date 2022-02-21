Üye Girişi
Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı - Son Dakika

Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı

21.02.2022 11:32
Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı

Son dakika habere göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna krizinin ağırlıkta olduğu bir gündemle bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Ukrayna krizinin ağırlıkta olduğu bir gündemle bir araya geldi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat düzenlemesi halinde AB'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin görüşmeler bulunuyor. Toplantının sabahki bölümüne Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

AB ülkeleri, Rusya karşısında Ukrayna'nın nasıl destekleneceğini tartışacak ve olası bir Rusya işgali halinde verilecek karşılığı bir kez daha görüşecek.

AB, uzun süredir "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bedel ödeyeceğini", yaptırımlara maruz kalacağını tekrarlıyor. Yaptırımların ekonomik, mali ve siyasi çerçevede olacağı biliniyor ancak ayrıntı verilmiyor.

AB yetkilileri, yaptırımların hazır olduğunu, "Ukrayna'ya yönelik askeri bir saldırı olması halinde" bunların harekete geçirileceğini ifade ediyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna meselesi dışında çok sayıda konu ele alınacak.

Toplantıda uzunca yer edinmesi beklenen diğer mesele Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti entitesi yetkililerinin ayrılıkçı adımları. Ayrılıkçı hamleleri "kabul edilemez" bulan AB'nin toplantısında, Sırp yöneticilere yaptırım konusunun görüşülmesi bekleniyor ancak bu konuda bir karar çıkması öngörülmüyor.

AB bakanları, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle ilişkileri de görüşecek. AB bakanları KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelecek. Görüşmelerde enerji, ticaret, deniz güvenliği gibi konular görüşülecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bütün bunların yanı sıra Mali, İran nükleer müzakereleri, iklim diplomasisi ve siber saldırılar gibi konuların da değerlendirilmesi planlanıyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı Son dakika haber: ABD, Rusya'yı savaşın 'korkunç ve yıkıcı sonuçları' olacağı konusunda uyardı Son dakika haber: ABD, Rusya'yı savaşın "korkunç ve yıkıcı sonuçları" olacağı konusunda uyardı Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı

Avrupa Birliği, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:34 Cinnet geçiren polis memuru boşandığı eşini öldürmüştü! Yoldan geçen 17 yaşındaki kızı da yaraladı
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
11:04 İncecik bir genç kadındı! Şimdi o eski halinden eser yok! Kader'in inanılmaz değişimi
11:01 Uzun süre psikolojik tedavi görmüştü! Arda Kural eski günlerine geri dönüyor
10:58 Timsah fosilinin midesini açtılar ve gördükleri şey karşısında dehşete düştüler!
10:49 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu İstanbul'dan taşındı! Doğa ile iç içe yaşamaya başladılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 11:43:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna krizi için toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement