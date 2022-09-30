Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz - Son Dakika
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Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz

30.09.2022 16:00

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak ettiklerini duyurup dünyaya meydan okumasına tepkiler sürüyor. Açıklamadan dakikalar sonra AB ülkelerinin liderleri ortak bir açıklamada bulunarak, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasının ardından düzenlenen törende Donetsk, Luhansk, Herson Zaporijya'nın ilhakını resmen dünyaya duyurdu.

DÜNYAYA MEYDAN OKUDU

Kremlin'deki törende bir de konuşma yapan Putin, "Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bizim halkımızdır. Referandum kadınlara erkeklere çocuklara yapılan haksızlıkları önleyecek. Halkımız dağılmadı, kırılmadı. Bu 4 bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız oluyor. Kiev'i askeri eylemleri derhal durdurmaya ve müzakere masasına derhal dönmeye çağırıyoruz. Çünkü 4 bölge halkının yaptığı seçimleri artık tartışmayacağız. Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna'daki yönetimin ve batının bize karşı çok sert duruşu var." dedi.

"İLHAK KARARI YASA DIŞIDIR"

Putin'in tepki çeken açıklamalarından dakikalar sonra AB ülkelerinin liderlerinden ortak bir açıklama geldi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirildi.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

ABD VE BM DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Önceki gün sonuçlanan referandumlardan 'evet' çıkması dünyada büyük bir yankı uyandırırken, ABD Başkanı Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD hiçbir zaman egemen Ukrayna toprakları üzerinde Rusya'nın iddialarını kabul etmeyecektir" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı'na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı. Guterres bunun "çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilim" olduğunu söylemişti.

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz - Son Dakika
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