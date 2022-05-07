Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN - Son Dakika

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saat 09.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletmeciye kiraya verilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tadilatta olan evdeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bölgedeki diğer evler ve ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.