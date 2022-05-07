Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN

07.05.2022 11:32
Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN

Gelen son dakika haberlerine göre BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı'nda tadilatta olan ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saat 09.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı'nda bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından işletmeciye kiraya verilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tadilatta olan evdeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bölgedeki diğer evler ve ormana sıçramadan kontrol altına aldı. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN
Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN
Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN
Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN

YORUMLAR
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Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi Abant'ta tadilattaki ev, yangında kullanılamaz hale geldi DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yangın, Abant, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ABANT'TA TADİLATTAKİ EVDE YANGIN - Son Dakika
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