Son Dakika | ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı - Son Dakika

Son Dakika | ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı

Son dakika haberleri: NEW ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Son Dakika | ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı, System.String[]

NEW ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı Thiem oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece ABD Açık'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Şampiyon, Alman, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 03:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansız baba, engelli çocuğunu sandalyeyle acımasızca dövdü Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Son Dakika: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand, İstanbul'a ayak bastı Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak: Bu kadar kolay penaltı çalınmamalı Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho: Sörloth'u istiyoruz Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti Kaçırılan şahıs, sokak ortasında çırılçıplak ve elleri kan içinde yardım istedi Yasak olmasına rağmen doğum günü kutlaması yapan 6 kişiye 18 bin 900 TL ceza kesildi İngiliz futbolcuyla kampta ilişkiye giren güzellik kraliçesi: Jelibon yedikten sonra olanlar oldu Kendisini hoca olarak tanıttığı kadınlara cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi ile ilgili çarpıcı sözler: Galatasaray imzayı attırmıştı Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 15 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti Yol verme tartışması nedeniyle kadın sürücü ile kamyon şoförü tekme tokat kavga etti         
18:44
Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu         
18:20
Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti         
17:02
Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:00
Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü         
16:39
Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı         
16:33
Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı         
16:28
Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi         
15:05
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek Vedat Muriqi, Lazio'ya imza atmak için Türkiye'den ayrıldı: Hedefim kısa vadede dönmek değil, mega takımlara gitmek         
12:33
"Okay'ı istedik ama kulübü vermedi" diyen Abdurrahim Albayrak'tan Belhanda itirafı: Kalacak diye bir şey yok         
12:23
İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı         
12:13
Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse Fenerbahçe Mario Mandzukic'in menajeriyle pazarlık halinde! Bir diğer forvet adayı da Papiss Cisse         
11:31
AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor AVM'lerde 'Güvenli Hizmet Belgesi' dönemi başlıyor         
11:13
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
"La İlahe İllallah" diyen papağan esnafın ilgi odağı oldu         
10:45
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Kedi saldırısından kurtardığı kargayı çocuğu gibi gören esnaf: Besledik ama gözümüzü oymadı Kedi saldırısından kurtardığı kargayı çocuğu gibi gören esnaf: Besledik ama gözümüzü oymadı         
09:17
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 04:04:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | ABD Açık'ta tek erkekler finalini Avusturyalı Thiem kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei