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Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık - Son Dakika

Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık

31.08.2021 07:54

Son dakika haberine göre, ABD, 20 yıl sonunda dün akşam tamamen Afganistan'dan çekildi. Taliban son uçak havalandığında kutlamalara başlarken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını belirti. Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blinken, "Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da önemli bir gelişme yaşandı. ABD, dün akşam son tahliye uçağını Kabil Havalimanı'ndan kaldırarak tahliye işlemini tamamladı. Böylece ABD'nin Afganistan'da 20 yıl süren varlığı son buldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin bugüne kadar 6 bini Amerikan vatandaşı olmak üzere yaklaşık 123 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardığını kaydeden Blinken, tahliye operasyonunun oldukça zor olduğunu vurguladı.

"FAALİYETLERİMİZİ DOHA'YA TAŞIDIK"

Blinken, Afganistan konusunda diplomasiyi elden bırakmayacaklarının altını çizerek, "Askeri misyonumuz bitti, yeni bir diplomatik misyon başladı. Öncelikle bu diplomatik misyonu yürütmek için yeni bir ekip kurduk. Kabil'deki diplomatik varlığımızı bugünden itibaren askıya aldık ve faaliyetlerimizi Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdık. Yakında bu konuda Kongre'yi bilgilendireceğiz." dedi.

"AFGANİSTAN'DA 100-200 CİVARINDA VATANDAŞIMIZ KALDI"

Tahliyelerin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'daki vatandaşlara ulaşmak için 55 bin telefon görüşmesi yapıp 33 bin mail attıklarını vurgulayan Blinken, "Afganistan'da şu anda ülke dışına çıkmak isteyen 200'den az belki de 100 civarında ABD vatandaşının kaldığına inanıyoruz. Bu kişilerden kaçının bizim listelerimize kayıt yaptıracağını belirlemeye çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜN SON TARİHİ YOK"

Blinken, Afganistan'dan tamamen çıksalar da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları ve Afgan ortaklara yardım edeceklerini belirterek, "Onlara yardım sözümüzü tutacağız. Verdiğimiz sözün son tarihi yok." dedi.

Taliban'ın da ülkeden ayrılmak için ilgili evrakları bulunan kişilerin çıkışına izin verip vermediğini takip edeceklerinin altını çizen Blinken, yaklaşık 100 ülkenin Taliban'ın bu sözünü tutmasını beklediğine dair açıklama yaptığını anımsattı.

"TÜRKİYE'YE VE KATAR'A MÜTEŞEKKİRİZ"

Bugün aralarında Türkiye ve Katar'ın da bulunduğu ülkelerdeki mevkidaşları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Blinken, "Afganistan'dan güvenli seyahati sağlamak ve Kabil sivil havalimanını olabildiğince erken açılması konularını görüştük. Bu konuda Türkiye ve Katar'ın çabalarından dolayı müteşekkiriz. Bu çabalar, az sayıda charter uçuşu sağlayacak ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilere yardımcı olacak." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin eski Ankara ve Kabil Büyükelçisi John Bass'in de bugünden sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları ve ABD ile çalışan Afganlar ile ilgili süreci yöneteceğini duyurdu.

Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık

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Son Dakika Dünya Son dakika... ABD, Afganistan'la olan diplomatik ilişkileri beklemeye aldı: Faaliyetlerimizi Doha'ya taşıdık - Son Dakika Dünya


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